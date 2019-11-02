أعلنت قوات عملية "بركان الغضب" بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن طيران قوات خليفة حفتر شن غارات جوية استهدفت مواقع مدنية ومحيط وزارة الداخلية.

وأوضحت "بركان الغضب"، في بيان أن الطيران الحربي الداعم لحفتر، استهدف مواقع مدنية بالقرب من الجسر الحديدي في طريق المطار بطرابلس، مخلّفاً أضراراً واسعة في المنازل وإصابات متفاوتة لثلاث عائلات، بعد ساعات من قصفه لمواقع مدنية في جنزور غرب طرابلس.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر سحابة دخانية ضخمة من داخل أحد المواقع بطريق المطار، جراء انفجار هائل بفعل غارة جوية.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن محيط مقرها في طرابلس تعرض لغارة جوية، واصفة الهجوم بأنه "دليل قاطع على إجرام القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم على العاصمة".

من جانب آخر أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، إنقاذ 200 مهاجر غير عسكري، قبالة سواحل البلاد.

وقالت البحرية في بيان لها، نشر على موقعها في "فيسبوك": إن عملية الإنقاذ تمت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة".

وأشارت البحرية إلى أنها تمكنت خلال العملية من إنقاذ 200 مهاجر غير عسكري، بينهم 7 نساء و3 أطفال، كانوا على متن مركبين خشبيين.