  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267267 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 20:38 الاقسام: عربيات  
طائرات قوات حفتر تستهدف مواقع مدنية في غرب طرابلس
انقاذ 200 مهاجر قبالة السواحل اليبية

طائرات قوات حفتر تستهدف مواقع مدنية في غرب طرابلس

أعلنت قوات عملية "بركان الغضب" بحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، أن طيران قوات خليفة حفتر شن غارات جوية استهدفت مواقع مدنية ومحيط وزارة الداخلية.

وأوضحت "بركان الغضب"، في بيان أن الطيران الحربي الداعم لحفتر، استهدف مواقع مدنية بالقرب من الجسر الحديدي في طريق المطار بطرابلس، مخلّفاً أضراراً واسعة في المنازل وإصابات متفاوتة لثلاث عائلات، بعد ساعات من قصفه لمواقع مدنية في جنزور غرب طرابلس.

ونشرت وسائل إعلام محلية صورا تظهر سحابة دخانية ضخمة من داخل أحد المواقع بطريق المطار، جراء انفجار هائل بفعل غارة جوية.

من جهتها، أكدت وزارة الداخلية أن محيط مقرها في طرابلس تعرض لغارة جوية، واصفة الهجوم بأنه "دليل قاطع على إجرام القيادة العسكرية المسؤولة على الهجوم على العاصمة".

من جانب آخر أعلنت البحرية الليبية التابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس، إنقاذ 200 مهاجر غير عسكري، قبالة سواحل البلاد.

وقالت البحرية في بيان لها، نشر على موقعها في "فيسبوك": إن عملية الإنقاذ تمت بناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل، حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة".

وأشارت البحرية إلى أنها تمكنت خلال العملية من إنقاذ 200 مهاجر غير عسكري، بينهم 7 نساء و3 أطفال، كانوا على متن مركبين خشبيين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: طرابلس ـ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 21/7626 sec