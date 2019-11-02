  • السبت ٤ ربیع الاول ١٤٤١
  • السبت , نوفمبر 02, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267266 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 20:41 الاقسام: عربيات  
السفيرة السعودية في واشنطن تؤيّد قمع ناشطات حقوق الإنسان في المملكة

السفيرة السعودية في واشنطن تؤيّد قمع ناشطات حقوق الإنسان في المملكة

دافعت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر آل سعود عن قمع سلطات المملكة للناشطات والحقوقيات وسجنهن والتنكيل بهن.

وفي حديث لمجلة "بوليتكو" الأمريكية، قالت إن سجن الناشطات اللاتي طالبن بحق المرأة بقيادة السيارة بالغ الغرب في فهمه، مدعية أن الناشطات خرقن القانون عندما قمن بحملاتهن بشكل علني.

وتعتقد السفيرة بأن الناشطات خرقن القانون من خلال الدعوة العلنية للتغيير بدلا من الدعوة الخاصة، وأن نظام الوصاية الذي طالبن بتغييره كان في طريق الإلغاء، إلّا أن المراقبين لم يفت عليهم التناقض بين دعوتها الحارة للدفاع عن المرأة ودفاعها القوي عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/7813 sec