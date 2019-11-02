|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 267266
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019
|الوقت: 20:41
|الاقسام: عربيات
|
السفيرة السعودية في واشنطن تؤيّد قمع ناشطات حقوق الإنسان في المملكة
دافعت السفيرة السعودية في واشنطن ريما بنت بندر آل سعود عن قمع سلطات المملكة للناشطات والحقوقيات وسجنهن والتنكيل بهن.
وفي حديث لمجلة "بوليتكو" الأمريكية، قالت إن سجن الناشطات اللاتي طالبن بحق المرأة بقيادة السيارة بالغ الغرب في فهمه، مدعية أن الناشطات خرقن القانون عندما قمن بحملاتهن بشكل علني.
وتعتقد السفيرة بأن الناشطات خرقن القانون من خلال الدعوة العلنية للتغيير بدلا من الدعوة الخاصة، وأن نظام الوصاية الذي طالبن بتغييره كان في طريق الإلغاء، إلّا أن المراقبين لم يفت عليهم التناقض بين دعوتها الحارة للدفاع عن المرأة ودفاعها القوي عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر