أعلن وزير الطاقة الايراني عن مزامنة تشغيل شبكتي الكهرباء في إيران والعراق اعتباراً من اليوم الجمعة، عبر ربط هاتين الشبكتين؛ مشيراً الى المباحثات التي أجراها مع المسؤولين المعنيين في العام الماضي في هذا الصدد.

وفي تصريح أدلى به الجمعة للمراسلين على هامش تنفيذ عمليات التشغيل التزامني لشبكتي الكهرباء في إيران والعراق في مقر شركة إدارة شبكة الطاقة الكهربائية في إيران، أضاف رضا أردكانيان: إن الحد من إتلاف الطاقة في الشبكة الكهربائية بالعراق، وتحديث وإصلاح المعدات التالفة، وتدريب الكوادر العراقية، تعد من الإجراءات الأخرى التي تم الاتفاق على تنفيذها على مدى 3 سنوات.

وأكد أردكانيان ان جودة التيار الكهربائي في العراق ستتحسن من خلال ربط شبكتي الكهرباء للبلدين. وتابع: ان نقل تجارب الخبراء الإيرانيين الى العراق حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال صناعة الكهرباء في هذا البلد وضع على سلم أولويات التعاون الثنائي بين البلدين. كما نوه الى التخطيط لربط شبكات الكهرباء في إيران والعراق وسوريا.

فريق عمل مشترك لمتابعة المشاريع الإيرانية-السورية

وفي تصريح للمراسلين على هامش استقباله وزير الطاقة السوري محمد زهير خربوطلي، مساء الأربعاء، أعلن وزير الطاقة عن تشكيل فريق عمل دائم بين إيران وسوريا خلال اليومين المقبلين لمتابعة المشاريع المشتركة في مجال صناعة الكهرباء .

وقال أردكانيان: ان تشكيل فريق العمل هذا يساعد على تحديد الستراتيجيات اللازمة بشأن تنفيذ المشاريع المشتركة مع سوريا بجدية أكبر. وأشار الى أن زيارة وزير الطاقة السوري جاءت تلبية لدعوة إيران الرسمية له لحضور المعرض الدولي التاسع عشر لصناعة الكهرباء في إيران. وتابع: انه سيتم خلال هذه الزيارة إجراء المباحثات اللازمة في سياق تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين.

من جانبه، أعلن وزير الطاقة السوري ان بلاده ستستفيد من الخبرات الإيرانية لإنتاج المعدات الكهربائية في سوريا. وأضاف خربوطلي: ان سوريا بحاجة إلى إنشاء مصانع لإنتاج المعدات الكهربائية، وإن إيران تستطيع مساعدتها في هذا المجال. وتابع: ان ترميم محطة حلب الحرارية بسعة 400 ميغاواط كان من أهم المواضيع المطروحة خلال الزيارة.

وأعلن وزير الطاقة السوري عن الجهود الراهنة لإنشاء شبكة كهرباء ثلاثية بين سوريا وإيران والعراق.

معرض الکهرباء الدولي في طهران

هذا وافتتح يوم الخميس معرض طهران الدولي التاسع عشر للكهرباء في المقر الدائم للمعارض الدولية بطهران بمشاركة 464 شركة ايرانية و36 شركة أجنبية.

وتشارك شركات من ألمانيا والصين وتركيا وايطاليا واسبانيا وفنلندا وبلجیکا وبريطانيا وسویسرا وروسيا ولبنان في معرض الكهرباء الايراني الذي افتتحه وزير الطاقة رضا أردكانيان على أن تستمر فعالياته لمدة أربعة أيام.

وتعرض الشركات المشاركة بالمعرض، وعلى مساحة 50 ألفاً و120 متراً مربعاً، أحدث منتجاتها في صناعة الكهرباء بما فيها الأسلاك والكابلات والمعدات الكهربائية، والتشغيل الآلي، وأنظمة الأجهزة الدقيقة.

ويقام على هامش المعرض ندوتان بمناقشة اقتصاد الكهرباء وتحديات هذه الصناعة في قطاع الصادرات.