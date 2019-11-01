وأضاف شافعي، الذي کان یتحدث في اجتماع لتجار القطاع الخاص بمدينة مشهد، ان الاجتماع الأول لغرفة طریق الحریر سیکون في تشرين الثاني/ نوفمبر القادم في الصين بمشاركة جميع الأعضاء .واعتبر انضمام ايران لاتحاد أوراسيا أرضية مناسبة لتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين ايران مع دول آسيا الوسطى، مؤكداً على ضرورة دعم البنى التحتية لتنمية صادرات البلاد الى تلك الدول.

وأوضح شافعي ان غرفة التجارة الدولية لطريق الحرير تضم في عضويتها غرف تجارة 67 دولة من مختلف دول العالم، مشيراً الى إنتخاب ايران نائباً لرئيس هذه المنظمة الدولية.