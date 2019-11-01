قال مساعد وزير الصناعة والتعدين والتجارة الايراني: انه من المتوقع أن يبلغ حجم صادرات المنتجات الفولاذية الایرانیة بنهاية العام الحالي الايراني (ينتهي في 20 آذار/ مارس 2020) 12 مليون طن .

وأعلن جعفر سرقيني، الخميس، خلال مراسم افتتاح المعرض الدولي الخامس عشر لصناعات التعدين بطهران: انه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي بلغت صادرات المنتجات الفولاذية 6 ملايين طن، محققة 50 بالمائة من الخطة السنوية لها.

وأضاف مساعد وزير الصناعة: من المتوقع أن یبلغ إنتاج خام الفولاذ بنهایة العام الحالی 28 ملیون طن؛ مبيناً انه خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ إنتاج الخام 13 مليوناً و200 ألف طن. وتوقع سرقيني أن تبلغ صادرات المنتجات الفولاذية بنهاية هذا العام 9 مليارات دولار، محققة الهدف المرسوم لها.