أعلن محافظ خراسان الرضوية، علي رضا رزم حسيني، عن إقامة خط طيران مباشر بين مدينة مشهد الايرانية وعاصمة قرغيزستان بيشكك، وذلك خلال الأسبوعين القادمين وبحضور وزير الطرق وبناء المدن.

واعتبر رزم حسيني إقامة الخط فرصة جيدة لنشطاء الاقتصاد قي القطاع الخاص للبلدين لتنمية مبادلاتهم التجارية، وكذلك تطوير السياحة في البلدين.

وأكد محافظ خراسان الرضوية ان الأرضية مهيئة لتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه المحافظة مع محافظات قرغيزستان، مؤكداً على استعداد محافظة خراسان الرضوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مشهد وبيشكك، مرحباً بجميع المقترحات في هذا الشأن.