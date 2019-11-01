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رقم الخبر: 267261 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:24 الاقسام: اقتصاد  
إقامة خط طيران مباشر بين مشهد وبيشكك

إقامة خط طيران مباشر بين مشهد وبيشكك

أعلن محافظ خراسان الرضوية، علي رضا رزم حسيني، عن إقامة خط طيران مباشر بين مدينة مشهد الايرانية وعاصمة قرغيزستان بيشكك، وذلك خلال الأسبوعين القادمين وبحضور وزير الطرق وبناء المدن.

واعتبر رزم حسيني إقامة الخط فرصة جيدة لنشطاء الاقتصاد قي القطاع الخاص للبلدين لتنمية مبادلاتهم التجارية، وكذلك تطوير السياحة في البلدين.

وأكد محافظ خراسان الرضوية ان الأرضية مهيئة لتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه المحافظة مع محافظات قرغيزستان، مؤكداً على استعداد محافظة خراسان الرضوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مشهد وبيشكك، مرحباً بجميع المقترحات في هذا الشأن.

 

 
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