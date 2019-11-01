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رقم الخبر: 267260 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: رياضة  
جلال حسن يعلن جاهزيته للعودة لمنتخب العراق
حارس المرمى الدولي

جلال حسن يعلن جاهزيته للعودة لمنتخب العراق

تماثل حارس مرمى المنتخب العراقي ونادي الزوراء جلال حسن للشفاء التام، بعد الإصابة التي لحقت به وابعدته عن المباريات الثلاث الماضية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأسي آسيا والعالم.

وقال حسن في تصريحات خاصة له انا الآن جاهز تماما للمشاركة في المباريات الرسمية، بعد أن تماثلت للشفاء التام وأنهيت فترة الاستشفاء، وخضت مباراة تجريبية كاملة لفريقي الزوراء أمام الكرخ، والأمور جيدة بعد أن غيبتني الإصابة في الفترة الماضية نتيجة أحتكاك في الغضروف.

 
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مصدر الخبر: كوووووووووورة
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