أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الجمعة استضافة كوريا الجنوبية للنسخة الافتتاحية لبطولة الأندية للسيدات بمشاركة أربعة فرق رائدة في القارة.

ويشارك في البطولة أندية ملبورن فيكتوري الاسترالي ونيبون تي في بيليزا الياباني وجيانغسو سونينغ الصيني واينشيون هيونداي ستيل الكوري الجنوبي.

وسوف تتنافس الأندية الأربعة بنظام الدوري في الفترة من 26 إلى 30 نوفمبر تشرين الثاني الحالي.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة في بيان يوم الجمعة ”كرة القدم للسيدات كانت دائما من الجوانب الرئيسية للتطوير في الاتحاد. النجاح الكبير لفرقنا على الصعيد العالمي يعكس الخطوات الكبيرة التي قطعتها قارة آسيا على هذا الصعيد.

”مسابقاتنا من أهم عوامل التطوير. اطلاق بطولة الأندية الآسيوية للسيدات يؤكد التزامنا بتعزيز أسس كرة القدم للسيدات في آسيا كي تحقق إنجازات أكبر“.

ورغم أن منافسات الرجال في آسيا تأتي خلف الدول الرائدة في أوروبا وأمريكا الجنوبية لكن آسيا رائدة في منافسات السيدات.