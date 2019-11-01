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رقم الخبر: 267258 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:22 الاقسام: رياضة  
38 نقطة من ليونارد تكبد سبيرز فريقه السابق أول هزيمة

38 نقطة من ليونارد تكبد سبيرز فريقه السابق أول هزيمة

سجل كواي ليونارد 38 نقطة من بينها 25 في الشوط الثاني ليقود لوس أنجليس كليبرز للفوز 103-97 على ضيفه سان أنطونيو سبيرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الخميس.

وجاء تألق ليونارد على حساب فريقه السابق الذي تلقى أول هزيمة هذا الموسم ليترك فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز صاحب السجل الوحيد الخالي من الهزيمة.

وتراجع فريق المدرب جريج بوبوفيتش من صدارة القسم الغربي إلى المركز الخامس بثلاثة انتصارات في أربع مباريات فيما يأتي يوتا جاز في القمة بفوزه في أربع مواجهات مقابل هزيمة واحدة.

وقفز كليبرز إلى المركز السابع في القسم ذاته بأربعة انتصارات في ست مباريات.

وسجل ليونارد أول أربع نقاط في المباراة ليتقدم كليبرز 6-صفر فيما احتاج سبيرز إلى أكثر من ثلاث دقائق ونصف لتسجيل أول نقطتين.

وأنهى الفريق الضيف الربع الأول متقدما 24-23.

ولم يستطع أي فريق فرض هيمنته في الربع الثاني الذي شهد تقدم كليبرز بفارق خمس نقاط في مناسبتين قبل أن ينتهي لصالحه 50-48.

 
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مصدر الخبر: رويترز
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