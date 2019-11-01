قبل مباراة يوفنتوس القادمة.. اليوفي لا يعرف طعم الخسارة في ديربي تورينو يواجه فريق يوفنتوس مساء غد السبت جاره تورينو في ديربي “ديلا مولي”، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.