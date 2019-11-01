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رقم الخبر: 267257 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:22 الاقسام: رياضة  
قبل مباراة يوفنتوس القادمة.. اليوفي لا يعرف طعم الخسارة في ديربي تورينو

قبل مباراة يوفنتوس القادمة.. اليوفي لا يعرف طعم الخسارة في ديربي تورينو

يواجه فريق يوفنتوس مساء غد السبت جاره تورينو في ديربي “ديلا مولي”، ضمن فعاليات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

ويتصدر فريق يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة فقط عن صاحب المركز الثاني انتر ميلان، بينما يحتل تورينو المركز الثالث عشر برصيد 11 نقطة.

ويرغب ماوريسيو ساري مدرب فريق يوفنتوس في الفوز بمباراة الغد أمام تورينو من أجل الحفاظ على فار النقطة بينه وبين الإنتر.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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