لكن إبعاد جريزمان عن بعض المباريات دون تفسير وغيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة بلد الوليد التي شارك فيها لمدة 27 عاماً أصبح أمراً يتعذر تفسيره داخل كواليس النادي الكاتالوني.

حيث قام المدرب إرنستو فالفيردي بتفضيل اللاعب الناشىء أنسو فاتي عليه في المباراة الأخيرة ولا يبدو أحداً مهتماً بوضعه الحالي، على الرغم من أن اللاعب الفرنسي لم يُبدي أي اعتراض على قرارات المدرب وحتى على إشراكه في مركز الجناح الأيسر.