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رقم الخبر: 267256 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: رياضة  
تجاهل جريزمان في برشلونة يُمثل لغزاً كبيراً

تجاهل جريزمان في برشلونة يُمثل لغزاً كبيراً

استثمر نادي برشلونة 120 مليوناً لاستقطاب نجم المنتخب الفرنسي وأتلتيكو مدريد أنتوان جريزمان إلى ملعب الكامب نو واعتقد الكثيرين أنه سيلعب دوراً رئيسياً في تشكيلة النادي الكاتالوني لهذا الموسم.

لكن إبعاد جريزمان عن بعض المباريات دون تفسير وغيابه عن التشكيل الأساسي في مباراة بلد الوليد التي شارك فيها لمدة 27 عاماً أصبح أمراً يتعذر تفسيره داخل كواليس النادي الكاتالوني.

حيث قام المدرب إرنستو فالفيردي بتفضيل اللاعب الناشىء أنسو فاتي عليه في المباراة الأخيرة ولا يبدو أحداً مهتماً بوضعه الحالي، على الرغم من أن اللاعب الفرنسي لم يُبدي أي اعتراض على قرارات المدرب وحتى على إشراكه في مركز الجناح الأيسر.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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