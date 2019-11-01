  • الجمعة ٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267255 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 16:21 الاقسام: رياضة  
خاميس رودريجيز يغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة

خاميس رودريجيز يغيب عن مباراة ريال مدريد القادمة

يدخل ريال مدريد مواجهة جديدة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بعد أيام قليلة من الانتصار على ليجانيس بخماسية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وغاب عن تدريبات الفريق الملكي كلاً من خاميس رودريجيز بسبب ولادة ابنه الثاني وسفره إلى كولومبيا، وكذلك جاريث بيل الذي عاد من رحلته من لندن وتدرب بشكلٍ منفرد في إطار عملية تفاعيه من الإصابة.

ومن المتوقع أن يشارك رودريجيز في تدريبات الفريق المرينجي اليوم ولكن من الواضح أن مشاركته في لقاء الغد ستكون صعبة للغاية نظراً لعودته المتأخرة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: سبورت 360
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/0781 sec