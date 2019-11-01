يدخل ريال مدريد مواجهة جديدة في الدوري الإسباني أمام ريال بيتيس بعد أيام قليلة من الانتصار على ليجانيس بخماسية نظيفة ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وغاب عن تدريبات الفريق الملكي كلاً من خاميس رودريجيز بسبب ولادة ابنه الثاني وسفره إلى كولومبيا، وكذلك جاريث بيل الذي عاد من رحلته من لندن وتدرب بشكلٍ منفرد في إطار عملية تفاعيه من الإصابة.



ومن المتوقع أن يشارك رودريجيز في تدريبات الفريق المرينجي اليوم ولكن من الواضح أن مشاركته في لقاء الغد ستكون صعبة للغاية نظراً لعودته المتأخرة.