وتشانج، الذي طلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، محتجز في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول. وينفي ارتكاب أي مخالفة. وشانغ موقوف في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بطلب من السلطات الأميركية لاحتمال تورطه في فضيحة تلقي شركات حكومية في موزمبيق قروضاً مشبوهة بقيمة ملياري دولار. ويشتبه بانه قبض رشوة بقيمة ملايين الدولارات على هامش هذه العملية التي تقول الولايات المتحدة إن مستثمرين أميركيين كانوا من ضحاياها.