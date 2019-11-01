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|رقم الخبر: 267254
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019
|الوقت: 15:22
|الاقسام: دوليات
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جنوب أفريقيا ترفض تسليم وزير مالية موزامبيق السابق لبلده
قال المحامي سامي موديبا الممثل لموزامبيق إن محكمة في جنوب أفريقيا ألغت يوم الجمعة قرارا بتسليم وزير مالية موزامبيق السابق مانويل تشانج إلى بلده.
وتشانج، الذي طلبت الولايات المتحدة وموزامبيق تسليمه، محتجز في جنوب أفريقيا منذ ديسمبر كانون الأول. وينفي ارتكاب أي مخالفة. وشانغ موقوف في جنوب إفريقيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2018 بطلب من السلطات الأميركية لاحتمال تورطه في فضيحة تلقي شركات حكومية في موزمبيق قروضاً مشبوهة بقيمة ملياري دولار. ويشتبه بانه قبض رشوة بقيمة ملايين الدولارات على هامش هذه العملية التي تقول الولايات المتحدة إن مستثمرين أميركيين كانوا من ضحاياها.
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