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رقم الخبر: 267253
تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019
الوقت: 14:46
الاقسام: منوعات
عنصرية اليمين المتطرف تجاه الحجاب في فرنسا
الکلمات المفتاحية
فرنسا
الحجاب
كاريكاتير
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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