  • الجمعة ٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267251 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
فوائد مذهلة لتناول قشر الموز

فوائد مذهلة لتناول قشر الموز

غالبا ما يتم التخلص من قشر ثمرة الموز، في حين يحتوي على مجموعة من الفيتامينات الإضافية والمعادن المفيدة.

قشر الموز ليس قابلا للأكل فقط، بل هو غني بعدد من العناصر الغذائية الأساسية، بما في ذلك البوتاسيوم والألياف الغذائية والدهون غير المشبعة والأحماض الأمينية الأساسية.

ويحتوي قشر الموز على ألياف تنظم عمليات الهضم، وتثبت مستويات السكر في الدم، وتدعم صحة القلب.

ويعمل البوتاسيوم على ضبط معدلات ضغط الدم، والحماية ضد هشاشة العظام، ويقلص من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

ويحتل الموز المرتبة الرابعة في صفوف المحاصيل الغذائية في العالم، بعد الأرز والقمح والذرة، وهو غذاء أساسي وسلعة تصديرية في الوقت ذاته.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 19/4533 sec