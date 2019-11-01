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رقم الخبر: 267248 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
هل القهوة تضر الجهاز الهضمي حقاً؟

هل القهوة تضر الجهاز الهضمي حقاً؟

تعد القهوة أحد أكثر المشروبات شعبية واستهلاكاً حول العالم بجميع أنواعها وألوانها، وتمت دراسة تأثير القهوة منذ أكثر من قرن لتوضيح فوائدها الصحية، والمخاطر التي يمكن أن تسببها.

وتتميز القهوة بانخفاض سعراتها الحرارية، حيث إن الكوب الواحد من القهوة دون إضافة السكر والكريمة إليه يحتوي على سعرتين حراريتين فقط، لذا فإنها طريقة جيدة لتعزيز الصحة دون الشعور بالذنب.

نتيجة للدراسات السابقة، فإن فوائد وأضرار القهوة أصبحت معروفة للعموم، فلطالما حذرت الدراسات من أضرار القهوة على المعدة والأمعاء والقولون وتحديدا خطرها على مرضى القولون العصبي عند استهلاكها بكميات كبيرة، ولكن الأطباء في كلية «بايلور» للطب كان لهم رأي آخر حول ذلك.

حيث أجرى المتخصصون في كلية «بايلور» للطب دراسة شملت 34 شخصا، أخذوا فيها 97 خزعة من الغشاء المخاطي للقولون من شرائح مختلفة، ثم قارن العلماء بين انتشار البكتيريا المختلفة في الأمعاء لدى المشاركين المستهلكين للقهوة بشكل مستمر «أكثر من 82.9 ملليغرام كافيين» والمشاركين المستهلكين للقهوة بأقل من تلك الكمية.

واتضح أن البكتيريا المضادة للالتهابات في جدران أمعاء المجموعة الأولى «المستهلكة للقهوة بشكل دوري»، منتشرة بكمية أكبر بكثير من المجموعة الثانية الأقل استهلاكا للقهوة.

ويبقى موضوع  تأثير القهوة على المعدة والأمعاء موضوع سجال بين الأطباء، ولكن ذلك لا يتضارب أبدا مع فوائدها العظيمة، وذلك لاحتوائها على مجموعة من المركبات والعناصر الغذائية المهمة التي تكسب الجسم الكثير من الفوائد الصحية والنفسية خلال حياتنا اليومية.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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