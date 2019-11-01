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رقم الخبر: 267247 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:48 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
طريقة سهلة لتجنب مشاكل القلب

طريقة سهلة لتجنب مشاكل القلب

اكتشف علماء جامعة ولاية بنسلفانيا الأمريكية، أن تناول حبة واحدة من أفوكادو يوميا، يخفض مستوى الكوليسترول «الضار» في الدم وبالتالي يخفض من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ويفيد موقع EurekAlert، بأن هذه الدراسة شملت 45 مريضا يعانون من الوزن الزائد أو السمنة. وخضع جميع المشتركين خلال الأسبوعين الأولين من الدراسة إلى نظام غذائي غني بالدهون والكربوهيدرات. وبعد ذلك توزع المشتركون على ثلاثة نظم غذائية صحية مختلفة: نظام غذائي منخفض الدهون، ونظام غذائي يحتوى على نسبة معتدلة من الدهون، ونظام غذائي معتدل الدهون بإضافة حبة أفوكادو في اليوم.

واكتشف الباحثون بعد خمسة أسابيع أن مستوى الكوليسترول «الضار» في دم المجموعة التي اتبعت نظاما غذائيا معتدل الدهون مع حبة أفوكادو، كان أقل مما في دم أفراد المجموعتين الأخريين. كما أن نسبة اللوتين المضاد للأكسدة كانت أعلى.

وكما هو معلوم يؤدي ارتفاع مستوى الكوليسترول «الضار» في الدم إلى تصلب الشرايين.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ العالم
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