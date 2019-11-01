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رقم الخبر: 267242 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
كشف السطوح الملوثة ميكروبيا بمتحسسات نانوية ايرانية

كشف السطوح الملوثة ميكروبيا بمتحسسات نانوية ايرانية

قام باحثون ايرانيون بالتعاون مع نظرائهم من ايطاليا بتصميم وتنفيذ وانتاج متحسس نانوي ملون بيئي بامكانه التعرف وكشف السطوح الملوثة بالميكروبات .

تعتبر وجود وتكاثر الميكروبات المرضية مصدر تهديد في المستشفيات والمراكز العلاجية ومصانع الاغذية والمطاعم وهو احد اهم عوامل انتقال الامراض في هذه الاماكن لذا فأن مكافحته تعتبر مهمة وضرورية للغاية.

وقام باحثون في جامعة طهران وبالتعاون مع باحثون من جامعات ايطاليا  بتحقيقات مشتركة توصلوا خلالها لانتاج متحسسات نانوية ملونة تقوم بكشف السطوح الملوثة بالميكروبات.

وقال عضو فريق البحث في جامعة طهران الدكتور "محمد اكرامي" ان هذا المتحسس الميكروبي النانوي الملون هو نتاج بحوث قامت بها اربعة جامعات ايرانية وايطالية ويمتاز بتقنيات متطورة وحديثة ويمتاز بدقة عالية في تشخيصه السطوح والاجسام الملوثة.

واضاف اكرامي ان هذا المنتج هو الاول عالميا ونتيجة جهود وبحوث قامت بها الجامعات الايرانية والايطالية وان الجهاز يجتاز مراحل الاختبار ليتم بعدها انتاجه تجاريا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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