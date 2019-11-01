تخوض السينما الإيرانية ولأول مرة المنافسات الأولية لأكاديمية أوسكار للفنون والعلوم السينمائية 2020، بثلاثة أفلام في المجالات الوثائقية، والرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

ورشحت لجنة اختيار الأفلام التي ستمثل السينما الإيرانية في مهرجان الأوسكار لهذا العام، فيلما وثائقيا بعنوان « البحث عن فريدة» (در جستجوي فريدة) من انتاج آزاده موسوي وكوروش عطائي للمنافسة في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما رشحت فيلم « القصة الأخيرة» (آخرين داستان) للرسوم المتحركة وهو ترجمة حرة عن قصة « الملك ضحاك» الأسطورية في ملحمة الشاهنامة للشاعر الايراني فردوسي.