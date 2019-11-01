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رقم الخبر: 267241 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
ثلاثة أفلام إيرانية تتنافس لأول مرة على الأوسكار في 2020

ثلاثة أفلام إيرانية تتنافس لأول مرة على الأوسكار في 2020

تخوض السينما الإيرانية ولأول مرة المنافسات الأولية لأكاديمية أوسكار للفنون والعلوم السينمائية 2020، بثلاثة أفلام في المجالات الوثائقية، والرسوم المتحركة، والأفلام القصيرة.

ورشحت لجنة اختيار الأفلام التي ستمثل السينما الإيرانية في مهرجان الأوسكار لهذا العام، فيلما وثائقيا بعنوان «البحث عن فريدة» (در جستجوي فريدة) من انتاج آزاده موسوي وكوروش عطائي للمنافسة في فئة أفضل فيلم بلغة أجنبية في حفل توزيع جوائز الأوسكار، كما رشحت فيلم «القصة الأخيرة» (آخرين داستان) للرسوم المتحركة وهو ترجمة حرة عن قصة «الملك ضحاك» الأسطورية في ملحمة الشاهنامة للشاعر الايراني فردوسي.

وتم ترشيح فيلم «الوشم» (تتو) من اخراج  «فرهاد دلارام» وانتاج «دنا رسام» لقسم الأفلام القصيرة لأكاديمية أوسكار للفنون والعلوم السينمائية 2020 بعد أن نال لقب أفضل فيلم قصير في مهرجان «تيرانا» السينمائي في ألبانيا.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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