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رقم الخبر: 267240 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
الموت يغيب الفنان الإيراني القدير إبراهيم آبادي

الموت يغيب الفنان الإيراني القدير إبراهيم آبادي

غيب الموت الفنان الإيراني القدير، إبراهيم آبادي الذي لعب دور عبيدة صديق المختار الثقفي عن عمر ناهز الـ85.

وكان قد نقل ممثل السينما والتلفزيون والمسرح منذ شهر تقريبا إلى المستشفى إثر معاناته من مشاكل في القلب والرئة وقد دخل قسم العناية المركزة ثم دخل في غيبوبة منذ أسبوعين.

وعلى الرغم من أن الإشارات الطبية كانت تشير إلى ارتفاع طفيف في الوعي في الأيام القليلة الماضية إلا أنه توفي في المستشفى عصرامس الخميس 31 اکتوبر.

وهو من مواليد عام 1934 وتتلمذ على أيدي أساتذة كبار مثل «علي أصغر كرمسيري» ثم سافر إلى براغ عاصمة التشيك وحصل من هناك على الشهادة الجامعية في الإخراج المسرحي.

وعمل آبادي على مر سنوات حياته المهنية بالإضافة إلى المسرح أيضا في الكثير من المسلسلات والأفلام ودخل عالم السينما من خلال فيلم «الزائر الجيد». 

وشارك آبادي في تمثيل مسلسلات عديدة اهمها: «المدخنة» و«المختار الثقفي» و«في مهب الريح» و«الحاسة السادسة» و«الليلة العاشرة» و«الجدار الزجاجي» و...

وأما أهم الأفلام التي شارك آبادي في تمثيلها فهي: «العالم المعكوس» و«سماء مليئة بالنجوم» «المومياء3» و«الحسرة» و«الاتصال الشيطاني» و«رجل غير مكتمل» و«البناية رقم 13» و«العبور من الغبار».

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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