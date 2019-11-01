|عاجل :
|للمزید
|رقم الخبر: 267239
|تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019
|الوقت: 14:50
|الاقسام: ثقافة وفن
|
«كابوس فرامرز» يتابع عروضه الدولية المميزة في بریطانيا
سجل فيلم " كابوس فرامرز " الإيراني رابع إطلالته الدولية خلال مهرجان " lift of sessions" البريطاني.
الفيلم السينمائي " كابوس فرامرز" من كتابة وإخراج حامد شايسته وإنتاج عباس برنيايي يتابع عروضه الدولية في تمثيل السينما الإيرانية ليحط هذه المرة في مهرجان " lift of sessions" الدولي.
ويروي الفيلم قصة صياد وحيد في الغابة يعيش مع كوابيس ليلة المزعجة عندما ينام.
ويمثل ادوار الفيلم كل من: عباس برنيايي، وكلشيد بحرايي، ورضا آزاد، ورضا شجيعي، وشهناز هاشمي.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر