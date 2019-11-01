الفيلم السينمائي " كابوس فرامرز" من كتابة وإخراج حامد شايسته وإنتاج عباس برنيايي يتابع عروضه الدولية في تمثيل السينما الإيرانية ليحط هذه المرة في مهرجان " lift of sessions" الدولي.

ويروي الفيلم قصة صياد وحيد في الغابة يعيش مع كوابيس ليلة المزعجة عندما ينام.

ويمثل ادوار الفيلم كل من: عباس برنيايي، وكلشيد بحرايي، ورضا آزاد، ورضا شجيعي، وشهناز هاشمي.