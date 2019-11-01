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رقم الخبر: 267239 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:50 الاقسام: ثقافة وفن  
«كابوس فرامرز» يتابع عروضه الدولية المميزة في بریطانيا

«كابوس فرامرز» يتابع عروضه الدولية المميزة في بریطانيا

سجل فيلم " كابوس فرامرز " الإيراني رابع إطلالته الدولية خلال مهرجان " lift of sessions" البريطاني.

 الفيلم السينمائي " كابوس فرامرز" من كتابة وإخراج حامد شايسته وإنتاج عباس برنيايي يتابع عروضه الدولية في تمثيل السينما الإيرانية ليحط هذه المرة في مهرجان      " lift of sessions" الدولي.

ويروي الفيلم قصة صياد وحيد في الغابة يعيش مع كوابيس ليلة المزعجة عندما ينام.

ويمثل ادوار الفيلم كل من: عباس برنيايي، وكلشيد بحرايي، ورضا آزاد، ورضا شجيعي، وشهناز هاشمي.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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