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رقم الخبر: 267238 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
عرض فيلمين ايرانيين في مهرجان الأفلام باستراليا

عرض فيلمين ايرانيين في مهرجان الأفلام باستراليا

يعرض فيلما« فجأة شجرة» و«البنفسج الافريقي» في إفتتاحية وإختتامية مهرجان الأفلام الفارسية الدولي في استراليا.

وأفادت بعض المواقع الإخبارية نقلاً عن العلاقات العامة للدورة الثامنة لمهرجان الأفلام الفارسية بإطلالة فيلم" فجأة شجرة" للمخرج صفي يزدانيان في الإفتتاحية وفيلم"البنفسج الافريقي" للمخرجة مونا زندي في إختتامية المهرجان المقام في استراليا.

هذا ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان من 4 الى 7 كانون الاول/ديسمبر القادم بتعيين الأفلام الطويلة، والوثائقية، والقصيرة الأفضل من بين الأعمال المشاركة.

وفيلم " فجأة شجرة" سبقت له المشاركة في مهرجان فجر السينمائي الماضي ولم يعرض في دور السينما حتى الآن، يلعب بطولة الفيلم كل من  النجمين بيمان معادي ومهناز افشار كما يعتبر ثاني أعمال المخرج صفي يزدانيان.

وأما فيلم "  البنفسج الافريقي" فيمثل فيه كل من فاطمة معتمد آريا، ورضا بابك وسعيد آقاخاني حيث شارك الفيلم بمهرجان فجر السينمائي الـ37 أيضاً.

يذكر أن امين بلنكي يتولى مهمة إدارة مهرجان الأفلام الفارسية المقام في العاصمة الاسترالية سيدني.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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