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رقم الخبر: 267237 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:51 الاقسام: ثقافة وفن  
رسام ايراني يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة في بلجيكا

رسام ايراني يفوز بالمركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة في بلجيكا

فاز رسام الكاريكاتير الايراني« داود هوشمند» المركز الثاني في مسابقة الرسوم المتحركة العالمية في بلجيكا بدورتها الرابعة.

وقال هوشمند ان هذه الدورة من المنافسات كانت بمحور« الباصات» والتي اقيمت في بروكسل البلجيكية وشارك فيها من ايران خمسة رسامين.

واضاف انه من بين الاثار التي ارسلت للمنافسات انتخب 53 منها للنهائيات وبعد التحكيم فاز رسام من روسيا بالمركز الاول ومن ايران ثانيا ومن بلجيكا ثالثا .

وشارك الفنان الايراني« داود هوشمند» في 25 منافسة عالمية وحصل على مراكز متقدمة فيها حيث نال المركز الاول في مهرجان الصين الدولي للكاريكاتور 2018 و المركز الاول في مسابقات مادريد الاسبانية 2017.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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