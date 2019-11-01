وقال هوشمند ان هذه الدورة من المنافسات كانت بمحور« الباصات» والتي اقيمت في بروكسل البلجيكية وشارك فيها من ايران خمسة رسامين.

واضاف انه من بين الاثار التي ارسلت للمنافسات انتخب 53 منها للنهائيات وبعد التحكيم فاز رسام من روسيا بالمركز الاول ومن ايران ثانيا ومن بلجيكا ثالثا .

وشارك الفنان الايراني« داود هوشمند» في 25 منافسة عالمية وحصل على مراكز متقدمة فيها حيث نال المركز الاول في مهرجان الصين الدولي للكاريكاتور 2018 و المركز الاول في مسابقات مادريد الاسبانية 2017.