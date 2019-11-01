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رقم الخبر: 267236 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:52 الاقسام: ثقافة وفن  
انضمام مدينتي بندرعباس وسنندج الى شبكة المدن المبدعة باليونسكو

انضمام مدينتي بندرعباس وسنندج الى شبكة المدن المبدعة باليونسكو

اعلن مساعد وزير الداخلية لشؤون الاعمار والتنمية الحضرية ورئيس منظمة البلديات «مهدي جمالي نجاد» عن انضمام مدينتي بندرعباس(جنوب) وسنندج(غرب) الى شبكة المدن المبدعة في منظمة اليونسكو.

وقال جمالي نجاد انه بحسب اعلان اللجنة الوطنية لليونسكو في ايران انه تم انتخاب مدينة بندرعباس (جنوب ايران) كمدينة مبدعة في مجال الصناعات اليدوية ومدينة سنندج (غرب ايران) في مجال الموسيقى.

واضاف انه تم تأسيس شبكة المدن المبدعة التابعة لليونسكو في عام 2004 بهدف تنمية التعاون بين المدن التي تتميز في بعض المجالات.

وتقوم الشبكة بتغطية المدن الناشطة في سبعة مجالات وهي الصناعات اليدوية والفنون المحلية والفنون متعددة الوسائط والتصميم والاغذية والادب والموسيقى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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