تقع بحیرة كنز سليمان في محافظة آذربايجان الغربية في مدينة تكاب شمال غرب إيران ويعتقد البعض أن النبي سليمان عليه السلام ضرب عصاه على الارض هذه فتدفق ينبوع كوّن البحيرة شيئا فشيئا ويرى البعض أن هناك طيناً بركانياً على أرضية البحيرة يبتلع كل حي من سطح الماء ويسحبه إلى قاع البحيرة.

تتمتع بجمال وهدوء خاص وهذا ما يزيد من اقبال السياح وعشاق الطبيعة

وفي الشمال الغربي من البحيرة يوجد جبل وفي قمة هذا الجبل توجد حفرة بعمق 100 متر وتسمى بـ(سجن سليمان) وفي الشمال الشرقي يوجد جبل معروف بـ(تخت بلقيس).

وفي هذا المكان يوجد معبد يسمى (معبد اذر كشب) والذي يتميز بجماله الفائق الذي يهتم به السياح.

وعلى الرغم من أن هذه البحيرة تتميز بالجمال وهي هادئة للغاية، ولكن ستجد العديد من اللوحات التي تظهر علامات التحذير «للسباحة المحظورة» داخل هذه البحيرة، لأن السباحة في هذه البحيرة ستؤدي بالتأكيد إلى الموت.

تقع محافظة آذربايجان الغربية في شمال غربي ايران ومركزها مدينة ارومية، وتقع شرق هذه المحافظة بحيرة ارومية.

لقد اندمج التاريخ التليد لآذربايجان مع تاريخ السلالة الميدية، فالميديون وبعد أن هاجروا الى ايران، أخذوا يسيطرون تدريجياً على الأجزاء الغربية لايران ومن ضمنها آذربايجان.

وتتمتع بحیرة كنز سليمان بجمال وهدوء خاص وهذا ما يزيد من رغبة السياح وعشاق الطبيعة لزيارة هذه المنطقة الخلابة.