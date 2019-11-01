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رقم الخبر: 267233 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:53 الاقسام: منوعات  
تلسكوب هابل يصوّر "وجهاً شنيعاً" في الفضاء

تلسكوب هابل يصوّر "وجهاً شنيعاً" في الفضاء

أصدرت وكالة ناسا صورة التقطها تلسكوب (هابل) تبرز اصطدام مجرتين ببعضهما البعض على بعد 704 ملايين سنة ضوئية، لتشكلان (وجها مخيفا)، بالتزامن مع الهالووين.

وتبين الصورة ما يشبه (الوجه الشنيع)، حيث أظهر التشكيل النجمي ملامح الأنف والوجه، في حين شكلت المجرتان العينين الساطعتين.

وستستمر الحلقة النجمية هذه مدة 100 مليون سنة، وستندمج المجرتان بالكامل في زهاء مليار إلى ملياري سنة.

ويعد حدث المجرات الحلقية نادر جدا، ولم يحدث سوى بضع مئات المرات في جوارنا الكوني. ولكي يحدث، يجب أن تصطدم المجرات بالطريقة الصحيحة تماما، لتكوين حلقة.

ومع ذلك، فإن تصادمات المجرات شائعة، ولكن معظمها لا يشبه ذلك الذي أنتج الوجه الشنيع والمخيف الأخير.

وفي بيان صادر، قالت وكالة الفضاء الأوروبية ESA: (إن التداخل بين الانتفاخين المركزيين للنجوم من المجرات، أمر غير معتاد. ونظرا لأن الانتفاخات التي تشكل العينين (تبدو بالحجم نفسه)، فيمكننا التأكيد بأن المجرتين كانتا متساويتين في الحجم).

 ورصد (هابل) هذا النظام الفريد كجزء من برنامج (snapshot)، الذي يستفيد من الفجوات العرضية في جدول مراقبة التلسكوب للضغط في صور إضافية.

ويخطط الخبراء لاستخدام برنامج (هابل) للحصول على فهم أفضل لكيفية تفاعل المجرات مع بعضها البعض، بهدف إنشاء عينة عملاقة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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