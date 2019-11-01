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رقم الخبر: 267231 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:54 الاقسام: منوعات  
حديقة توليب مصنوعة من عبوات بلاستيكية في الفلبين

حديقة توليب مصنوعة من عبوات بلاستيكية في الفلبين

حوّلت مدينة في جنوب الفلبين عبوات بلاستيكية تمّ تجميعها من القمامة، إلى زهور توليب Tulip ملوّنة ملأت بها حديقة جذبت السائحين، وذلك لزيادة الوعي بأهمية إعادة تدوير النفايات.

حديقة التوليب افتتحت يوم الإثنين الماضي في الفلبين وتضمّ 26877 عبوة بلاستيكية، جُمعت من 45 قرية حول مدينة لاميتان في مقاطعة باسيلان.

الفكرة تمثلت في تقطيع العبوات على شكل زهور وتلوينها بالأحمر والأصفر والوردي والأزرق ومزج بعضها بالرمل والإسمنت لصنع ممرات للمشاة في الحديقة.

وتعتبر الفلبين مصدر رئيسي لتلوّث مياه المحيط بالمواد البلاستيكية، كما تعتبر مقاطعة باسيلان من أفقر أقاليم البلاد.

وقالت روز فوريجاي رئيسة بلدية لاميتان تعليقاً على المشروع: (لنكن حريصين على تقليل استخدامنا للبلاستيك لأدنى قدر ممكن).

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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