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رقم الخبر: 267229 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: منوعات  
عاشق يداهم السجن ليصالح حبيبته المحتجزة في الزنزانة

عاشق يداهم السجن ليصالح حبيبته المحتجزة في الزنزانة

تسلق تلميذ عاشق بمدينة فيشت بمحافظة سكسونيا الجنوبية في ألمانيا، جدار السجن الاصلاحي المخصص للقاصرين، من أجل أن يصالح حبيبته كي لا تتخلى عنه.

وتفيد وكالة أسوشيتد برس للأنباء، أن العاشق (18 سنة) نزع ملابسه وتعرى تقريبا من أجل أن يتسلق جدار السجن وارتفاعه أربعة أمتار، دون أن تعيقه الأسلاك الشائكة، وعندما أصبح داخل السجن تمكن من الوصول إلى نافذة الزنزانة التي تحتجز فيها حبيبته.

وقد حاول حراس السجن منع هذا اللقاء الغريب، إلا أن العاشق رفض الامتثال لأوامر الضابط المسؤول، ما اضطر الأخير إلى استخدام سيارة الإطفاء ذات السلم المتحرك لإنزاله.

يقول ممثل السجن، قبل الحادث اتصلت الفتاة هاتفيا بحبيبها وأبلغته عن رغبتها بقطع علاقتها به. لذلك قرر العاشق اقتحام السجن من أجل مصالحتها. بحسب بي بي نيوز.

وتضيف Bild، أمضت فرانسيسكا وعمرها 18 سنة في السجن الإصلاحي سنتين وثمانية أشهر وكان من المفروض الإفراج عنها بعد أربعة أشهر.

أما الفتى العاشق فسوف يعاقب على فعلته في المؤسسة الإصلاحية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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