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رقم الخبر: 267226 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:55 الاقسام: منوعات  
علماء يكتشفون من أين خرج (الشيطان)!

علماء يكتشفون من أين خرج (الشيطان)!

وجدت مجموعة دولية من العلماء تفسيرا لسبب اعتقاد الإنسان بوجود قوى غيبية خارقة، بما في ذلك الشيطان والأرواح الشريرة.

ووجد هؤلاء العلماء علاقة بين مثل هذا الإيمان وانتشار الأمراض المعدية، مشيرين إلى أن الأوبئة، بما في ذلك تفشي الطاعون وغيرها من الكوارث الكبرى، ساهمت في زيادة شعبية مثل هذه  الأعراف الأخلاقية، والمتمثلة في الاعتقاد بأن الصحة البدنية للإنسان تعتمد على قوى الخير وقوى الشر.

اللافت أن العلماء توصلوا إلى أن سلوك الإنسان مع مثل هذه المعتقدات يقلل فعلا من خطر الإصابة بالأمراض، ويقوي جهاز المناعة، معززا بذلك المعتقدات ذاتها.

ولإثبات هذه الفرضيات، قام الخبراء بتحليل بيانات عن (الاعتقاد في الشيطان)، جمعت من آلاف الطلاب من 30 دولة، وتوصلوا إلى وجود علاقة قوية بين الاعتقاد في (القوى الشريرة) والسلوكيات التي تساعد في الوقاية من الأمراض المعدية، مشددين على أن المؤشرات تدل على أن الخرافات الشعبية المتوارثة، كانت في وقت ما بمثابة أداة فعالة في الحماية من العدوى.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
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