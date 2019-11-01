  • الجمعة ٣ ربیع الاول ١٤٤١
  • الجمعة , نوفمبر 01, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267225 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 14:53 الاقسام: منوعات  
أصغر قطة في العالم

أصغر قطة في العالم

نشر على الإنترنت فيديو لأصغر وأندر قط بري، الحيوان أصغر 200 مرة من الأسد ويعيش في غابات الهند وسريلانكا.

وقد أطلق العلماء على هذا النوع اسم (القطط الصدئة)، وفقا لموقع (ريدوس).

تجدر الإشارة إلى أن وزن القط البالغ حوالي 1 كغم فقط، طوله أقل من 50 سم.

عيون القطط الصدئة أكثر حساسية بستة أضعاف من عيون البشر، مما يتيح لها أن تجد بثقة فريسة في الظلام الدامس. تصطاد السحالي والحشرات وبالطبع .الفئران. إنها تتسلق الأشجار جيدًا، لكنها تقضي معظم وقتها على الأرض

انخفض عدد هذه القطط بسبب التغيرات في منطقة وجودها إلى عشرة آلاف من البالغين. ويستمر عدد القطط الصدئة في الانخفاض. وكقاعدة عامة، تلد القطة الأم قطة واحدة فقط. ونادرا ، يصل عددها إلى ثلاثة.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق-وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0795 sec