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رقم الخبر: 267223 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 12:47 الاقسام: رياضة  
مدرب ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

مدرب ليفربول يهدد بالانسحاب من كأس رابطة المحترفين

قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب، لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر كانون الأول.

وتغلب ليفربول على آرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5.

وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر/كانون أول، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.

 

 
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مصدر الخبر: موسوعة العراق الرياضية
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