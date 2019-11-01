قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، إن فريقه ربما لن يلعب في دور الثمانية بكأس الأندية الإنجليزية المحترفة، لو لم يتم تحديد موعد مناسب، لتفادي التعارض مع المشاركة في كأس العالم للأندية، خلال ديسمبر كانون الأول.

وتغلب ليفربول على آرسنال بركلات الترجيح، في استاد أنفيلد الأربعاء، بعد انتهاء الوقت الأصلي لمواجهتهما في دور الستة عشر بالتعادل 5-5.

وسيقام دور الثمانية في الأسبوع الذي ينطلق يوم 16 ديسمبر/كانون أول، في الوقت الذي يسافر فيه ليفربول إلى قطر، لخوض كأس العالم للأندية.