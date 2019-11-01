قال أوت تاناك بطل العالم الجديد في الراليات، اليوم الخميس، إنه سينتقل من تويوتا إلى غريمه هيونداي الموسم المقبل.

وأصبح تاناك، أول إستوني يفوز ببطولة العالم للراليات بعد أن احتل المركز الثاني في إسبانيا يوم الأحد الماضي، وقبل سباق واحد على ختام الموسم الجاري.

وكتب تاناك على تويتر "نتنافس مع بعضنا على مدار عدة مواسم. تمتع المنافس (تويوتا) دائما بوجود فريق تنافسي وسيارة تنافسية، لهذا سيكون من المثير الآن متابعة الأمور من الجانب الآخر".

وسينضم تاناك في هيونداي إلى البلجيكي تيري نوفيل والفرنسي سيباستيان لوب بطل العالم 9 مرات والإسباني داني سوردو.

ويتفوق فريق هيونداي بفارق 18 نقطة على تويوتا في ترتيب بطولة العالم للصانعين.