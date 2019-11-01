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رقم الخبر: 267221 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
مهارة سوسو تنقذ ميلان أمام سبال في الدوري الايطالي

مهارة سوسو تنقذ ميلان أمام سبال في الدوري الايطالي

حقق ميلان أول فوز له في بطولة الدوري الإيطالي تحت قيادة مدربه الجديد ستيفانو بيولي الخميس، على حساب سبال بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما في المرحلة العاشرة من المسابقة.

سجل سوسو هدف المباراة الوحيد لميلان في الدقيقة 63 من ضربة حرة مباشرة، لم يتمكن إيرتيت بيرتشا حارس مرمى سبال من التعامل معها.

وكان بيولي قد قاد ميلان في مباراتين أمام ليتشي وروما، حيث تعادل في الأولى وخسر الثانية، لكنه تمكن من تحقيق الفوز للمرة الأولى مع الفريق في مباراة الخميس أمام سبال، منذ توليه المهمة خلفًا للمدرب ماركو جيامباولو الذي تمت إقالته.

ورفع ميلان رصيده إلى 13 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد سبال عند 7 نقاط في المركز قبل الأخير.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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