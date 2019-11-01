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رقم الخبر: 267220 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 12:42 الاقسام: رياضة  
خيتافي يحرم غرناطة من صدارة الليجا

خيتافي يحرم غرناطة من صدارة الليجا

فاز خيتافي على أرضه أمام غرناطة 3-1 في الجولة الـ 11 من عمر الدوري الإسباني، ليجرده من صدارة المسابقة

افتتح آنخيل رودريجيز التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 35، وأضاف ماورو أرامباري الهدف الثاني في الدقيقة 41، وقلص غرناطة الفارق عن طريق أنطونيو بويرتاس في الدقيقة 74.

وقضى ديفيد تيمور على آمال الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 88.

وبهذه النتيجة توقف رصيد غرناطة عند 20 نقطة في المركز الثالث، بفارق نقطة عن ريال مدريد الثاني ونقطتين عن برشلونة الذي استعاد الصدارة، في المقابل ارتفع رصيد خيتافي إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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