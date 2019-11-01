أحرز ماثيو تكاتشوك هدفا قبل دقيقة من انتهاء الوقت الإضافي ليقود كالجاري فليمز للفوز 6-5 على مستضيفه ناشفيل بريدتورز في دوري هوكي الجليد بأمريكا الشمالية.

وتقدم صاحب الأرض بهدفي نيك بونينو وأوستن واطسون في أول عشر دقائق قبل أن يقلص ديريك رايان الفارق لصالح فليمز، وفرض بريدتورز هيمنته بثنائية كالي يارنكروك في الشوط الثاني.

لكن فليمز انتفض في الشوط الثالث وأدرك التعادل 4-4 بفضل ثلاثة أهداف من راسموس أندرسون وإلياس ليندهولم وآلان كوين.

وبدا أن واطسون سيخطف الفوز لبريدتورز بهدفه قبل دقيقة و22 ثانية من النهاية غير أن تكاتشوك أجبر منافسه على خوض الوقت الإضافي بإدراك التعادل بعد ذلك بنحو 40 ثانية.

وحسم تكاتشوك الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت الإضافي.

ورغم الهزيمة حافظ بريدتورز على المركز الثالث في القسم الغربي برصيد 18 نقطة فيما رفع فليمز رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن في القسم ذاته.

وتغلب مونتريال كندينز 5-4 على مستضيفه فيجاس جولدن نايتس بعد وقت إضافي.