تقدم ميامي هيت إلى المركز الثاني في القسم الشرقي في دوري السلة الأمريكي للمحترفين، بعد انتصاره 106-97 على مستضيفه أتلانتا هوكس.

خاض هوكس المباراة بدون تراي يانج الغائب بسبب التواء في الكاحل تعرض له خلال الخسارة 97-112 أمام هيت الثلاثاء الماضي.

وهذه هي الهزيمة الثالثة على التوالي لهوكس الذي افتتح الموسم بانتصارين، ليتراجع للمركز الثامن في الشرق.

وقفز هيت إلى المركز الثاني في القسم ذاته خلف فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، وهو الوحيد الذي حافظ على سجله الخالي من الهزيمة في الشرق.

وتقدم هوكس بفارق 6 نقاط في البداية، لكنه خسر تفوقه حتى نهاية المباراة منذ أن انتزعه هيت لينهي الربع الأول لصالحه 30-26.

ووصل الفارق في الربع الثاني إلى 15 نقطة، غير أن هوكس استعاد توازنه ليخرج متأخرا 46-52 بنهاية الشوط الأول.

وسجل هيت تسع نقاط متتالية قبل نحو ثماني دقائق من نهاية الربع الثالث ليوسع الفارق إلى 18 نقطة.

وصمد الفريق الضيف أمام محاولات انتفاضة هوكس في بداية الربع الأخير ليحسم فوزه الثاني على التوالي.

وتصدر كندريك نان قائمة مسجلي هيت برصيد 28 نقطة، وتبعه تايلر هيرو برصيد 17 نقطة.

وكان البديل جاباري باركر الأكثر تسجيلا في صفوف هوكس برصيد 23 نقطة، كما أضاف دياندري بيمبري 18 نقطة واستحوذ على 10 كرات مرتدة.

وسيحصل هوكس على راحة حتى مواجهة سان أنطونيو سبيرز الثلاثاء المقبل، حيث من المحتمل أن يعود يانج للمشاركة.