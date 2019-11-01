مع عودته إلى تكساس، يتطلع لويس هاميلتون للريادة، وأوضح أنه يريد أن يكون الشخص الذي يقود فريقه مرسيدس المشارك في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 للسيارات، في المناطق المجهولة.

وقبل ذلك بساعات، أعلنت الفورمولا 1 عن تغييرات كبيرة في الرياضة، بكشف الستار عن سيارات المستقبل واللوائح الجديدة من أجل منافسة متكافئة وأرخص بداية من 2021.

وفي الوقت الذي نظر فيه بعض السائقين بحذر إلى المجهول، بدا هاميلتون، الذي يمكن أن يحصد لقبه السادس غداً الأحد في تكساس، أنه جاهز للعمل.

وقال "دائما أحب التحديات. هذا الفريق أثبت أنه الأفضل في رد الفعل تجاه التغييرات".

وأضاف "في وقت ما في العام المقبل تفكيري سيكون جاهزا للانتقال إلى 2021، وأن أكون في الريادة في هذا العصر".

لكن في الوقت الحالي، يركز لويس هاميلتون على أن يكون السائق الثاني في تاريخ الفورمولا 1 الذي يحصد ستة ألقاب.