ستستضيف مدينة سابورو سباقي الماراثون بأولمبياد طوكيو 2020، بعد موافقة حاكمة طوكيو على مضض لتنتهي المناقشات بين العاصمة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية على مكان إقامته.

وفي الشهر الماضي فاجأت اللجنة الأولمبية الدولية العديد من مسؤولي طوكيو بالإعلان عن احتمال نقل الماراثون، وهو أحد أشهر السباقات في الأولمبياد، إلى مدينة سابورو في شمال اليابان لتفادي الطقس الحار في العاصمة.

وتسبب الإعلان في غضب يوريكو كويكي، حاكمة طوكيو، التي قالت في بداية المناقشات يوم الأربعاء، إنها ما زالت تريد إقامة الماراثون وسباقات المشي في طوكيو.

وبطلب من جون كوتس، رئيس وفد اللجنة الأولمبية الدولية، اجتمعت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 وحكومة طوكيو والحكومة اليابانية اليوم الجمعة، من أجل التوصل إلى حل مناسب وتحولت الأمور إلى مشاحنات علنية.

وقالت كويكي في اجتماع الأطراف الأربعة والذي كان مفتوحا أمام وسائل الإعلام "أعتقد أنه يجب علينا التقدم للأمام. لست موافقة لكن لا يمكن تفادي هذا القرار".

وأشارت إلى أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على عدم تحمل طوكيو أي تكاليف إضافية من جراء نقل الماراثون لكنهم ما زالوا مختلفين بشأن بعض النقاط الأخرى التي يجب حلها.

وقال كوتس إنهم اتفقوا خلال الاجتماع على أن قرار اختيار مكان إقامة الماراثون بيد اللجنة الأولمبية الدولية وإنه لن تكون هناك تغييرات أخرى في المستقبل.

وأضاف مشيرا إلى التخطيط مع مدينة طوكيو صاحبة التنظيم "سنواصل العمل كفريق واحد".

ويوم الأربعاء قال كوتس إن المنظمين "مدينون بالأمر لسكان طوكيو" لتوضيح أي خطط بشأن الماراثون وسباقات المشي.

كما تعهد المسؤول الأسترالي بعدم الرحيل عن طوكيو دون التوصل إلى قرارات توافقية بشأن منافسات أخرى.

وتتجاوز درجة الحرارة في طوكيو في يوليو / تموز وأغسطس / آب 30 درجة مئوية كما تزيد الرطوبة من الإحساس بعدم الراحة.

وقال يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 "كنا نعتقد أنه من الممكن أن نفعل شيئا لكن خصمنا هي الطبيعة".

وتعتزم اللجنة الأولمبية عدم تكرار تجربة بطولة العالم لألعاب القوى في الدوحة عندما أجبر الطقس الحار والرطوبة العديد من العدائين على الانسحاب من السباق على الرغم من انطلاقه في منتصف الليل.

وقالت اللجنة الأولمبية إن درجة الحرارة في سابورو، التي ستستضيف منافسات كرة القدم، تقل بـ5 أو 6 درجات عن طوكيو خلال النهار.

وحدد المنظمون في وقت سابق من العام الحالي انطلاق الماراثون في السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وسباقات المشي، من أجل تفادي الشمس في منتصف النهار.

واستضافت طوكيو الأولمبياد الصيفية في 1964 لكن في أكتوبر / تشرين الأول وهو ما لم يعد ممكنا بسبب جدول الرياضة الدولي.

وتقام أولمبياد طوكيو 2020 في الفترة من 24 يوليو / تموز وحتى التاسع من أغسطس / آب مع إقامة سباق الماراثون للرجال في اليوم الأخير.