تمكن المنتخب الايراني لكرة الصالة من التقدم رتبة واحدة والوقوف في المركز الرابع عالميا بحسب احدث تصنيف عالمي.

واعلن موقع Futsal World Ranking احدث تصنيف لمنتخبات العالم في كرة الصالة حيث احتل المنتخب الايراني المركز الرابع بحصوله على 1644 نقطة.

وبحسب التصنيف فقد احتلت البرازيل المركز الاول بحصولها على 1839 نقطة تلتها اسبانيا بـ 1785 نقطة وروسيا ثالثة بـ 1670 نقطة.

وكان المنتخب الايراني في المركز الخامس عالميا في التصنيف السابق وتقدم درجة واحدة ليقف فوق الارجنتين التي حلت في المركز الخامس.