اهدر فريق برسبوليس فرصة الفوز على فريق ماشين سازي تبريز في المباراة التي جرت بينهما مساء الخميس على ستاد "آزادي" الرياضي بطهران في اطار المرحلة التاسعة من الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

وانتهت المباراة بين الفريقين بدون اهداف بعد ان اهدر مهاجم برسبوليس علي عليبور ركلة جزاء في الدقيقة 88 كان من الممكن ترجمتها الى هدف الا انه اراد ان يسدد بطريقة فنية في وسط المرمى الا ان الحارس كان لها بالمرصاد ولم ينخدع بالقفز يمينا او شمالا.

ودانت السيطرة بصورة شبه مطلقة لفريق برسبوليس على اجواء المباراة خاصة في الشوط الثاني الا انه فشل في صنع فرص حقيقية على مرمى ماشين سازي تبريز.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد برسبوليس الى 16 نقطة محتفظا بالمركز الرابع فيما ارتفع رصيد ماشين سازي تبريز الى 9 نقاط في المركز العاشر.

هذا وجرت مساء الخميس اربع مباريات اخرى، كانت نتائجها بالشكل التالي:

سايبا صفر – شهرخودرو صفر

نساجي مازندران صفر – صنعت نفت ابادان صفر

نفت مسجد سليمان صفر – فولاد خوزستان صفر

بارس جنوبي جم 1 – سباهان 1