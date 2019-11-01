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رقم الخبر: 267203 تاريخ النشر: تشرين الثاني 01, 2019 الوقت: 10:52 الاقسام: رياضة  
ايران تحرز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما
التي جرت في المجر..

ايران تحرز الوصافة ببطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما

احرز المنتخب الوطني الايراني للمصارعة الحرة تحت 23 عاما مركز الوصافة في بطولة العالم التي جرت في المجر بحصده 3 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبرونزيتين.

وتقلد الذهبية كل من كامران قاسم بور في وزن 86 كغم ومجتبى غليج في وزن 97 كغم وامير حسين زارع في وزن 125 كغم.

ونال الفضية محمد نخودي في وزن 74 كغم فيما احرز البرونزية كل من علي رضا سرلك في وزن 57 كغم وحسين شهبازي في وزن 92 كغم.

وتوجت روسيا بالبطولة برصيد 145 نقطة وجاءت ايران في مركز الوصافة برصيد 139 نقطة ومن ثم جمهورية اذربيجان في المركز الثالث برصيد 111 نقطة ومن ثم جورجيا 109 ومنغوليا 70 واليابان 65 وكازاخستان 65 وتركيا 60 نقطة.

وكانت بطولة العالم للمصارعة الحرة تحت 23 عاما قد انطلقت في المجر الاثنين وانتهت مساء الاربعاء.

 

 
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مصدر الخبر: فارس للانباء
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