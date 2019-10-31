  • الخميس ٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , أكتوبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267198 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 16:32 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعزي بوفاة السيدة أعظم طالقاني

الرئيس روحاني يعزي بوفاة السيدة أعظم طالقاني

بعث اليوم الخميس، رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني رسالة، عزى خلالها بوفاة العالمة والثورية والمقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات السيدة اعظم طالقاني؛ سائلا الباري تعالى أن يبوئها الدرجات العلى وأن يجمعها مع أوليائه، وأن يمن على كافة ذويها بالصبر والأجروالسلوان.

وقد توفیت السيدة اعظم طالقاني ابنة اية الله سيد محمود طالقاني ليلة الاربعاء 30 تشرين الاول / اكتوبر الحالي في احدى مستشفيات طهران عن عمر يناهز 76 عاما.
واعرب روحاني في برقية التعزية حزنه الشديد لوفاة السيدة الثورية المقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات وقال ان هذه السيدة شهدت فترة نظال ابيها ضد نظام الشاه وتحملت  في هذا السبيل الكثير واعتقلت مرات عديدة وبرفقة والدها اية الله سيد محمود طالقاني.
وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه الى أسرة اية الله سيد محمود طالقاني الكريمة ؛ سائلا الباري تعالى أن يبوئها الدرجات العلى وأن يجمعها مع أوليائه، وأن يمن على كافة ذويها بالصبر والأجر والسلوان.
وبهذه المناسبة بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي " علي لاريجاني " برقية تعزية الى عائلة الفقيدة.
وبعد انتصار الثورة كانت السيدة طالقاني من الناشطات التي بذلت عمرها لنشاطاتها الاجتماعية والثقافية وخاصة في مجال المرأة والدفاع عن حقوقها ولها سجل حافل في هذا المجال.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 7/0531 sec