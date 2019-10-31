بعث اليوم الخميس، رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني رسالة، عزى خلالها بوفاة العالمة والثورية والمقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات السيدة اعظم طالقاني؛ سائلا الباري تعالى أن يبوئها الدرجات العلى وأن يجمعها مع أوليائه، وأن يمن على كافة ذويها بالصبر والأجروالسلوان.

وقد توفیت السيدة اعظم طالقاني ابنة اية الله سيد محمود طالقاني ليلة الاربعاء 30 تشرين الاول / اكتوبر الحالي في احدى مستشفيات طهران عن عمر يناهز 76 عاما.

واعرب روحاني في برقية التعزية حزنه الشديد لوفاة السيدة الثورية المقاومة وامينة تكتل النساء الثوريات وقال ان هذه السيدة شهدت فترة نظال ابيها ضد نظام الشاه وتحملت في هذا السبيل الكثير واعتقلت مرات عديدة وبرفقة والدها اية الله سيد محمود طالقاني.

وأعرب رئيس الجمهورية عن خالص تعازيه الى أسرة اية الله سيد محمود طالقاني الكريمة ؛ سائلا الباري تعالى أن يبوئها الدرجات العلى وأن يجمعها مع أوليائه، وأن يمن على كافة ذويها بالصبر والأجر والسلوان.

وبهذه المناسبة بعث رئيس مجلس الشورى الاسلامي " علي لاريجاني " برقية تعزية الى عائلة الفقيدة.

وبعد انتصار الثورة كانت السيدة طالقاني من الناشطات التي بذلت عمرها لنشاطاتها الاجتماعية والثقافية وخاصة في مجال المرأة والدفاع عن حقوقها ولها سجل حافل في هذا المجال.