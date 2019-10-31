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رقم الخبر: 267197 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 16:29 الاقسام: اقتصاد  
وزير الطاقة الايراني: نعمل على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في اللاذقية

وزير الطاقة الايراني: نعمل على إعادة تأهيل قطاع الكهرباء في اللاذقية

اعلن وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان بان ايران تعمل في الوقت الحاضر على اعادة تاهيل قطاع الكهرباء في منطقة اللاذقية في سوريا.

وفي تصريح صحفي ادلى به اليوم الخميس على هامش المعرض الدولي الـ 19 لصناعة الكهرباء في طهران، قال اردكانيان، ان ايران تقوم حاليا باعادة تاهيل معدات صناعة الكهرباء السورية في منطقة اللاذقية.
واشار الى اننا نسعى في الوقت الحاضر لتنمية التعاون مع سوريا عبر مسار العراق واضاف، ان التعاون في صناعة الكهرباء الاقليمية تدعم التنمية المستديمة وبناء عليه فاننا نقوم حاليا بانشاء محطات كهرباء في سوريا بطاقة اجمالية تبلغ 526 ميغاواط.
وفي جانب اخر من تصريحه قال وزير الطاقة في الرد على سؤال بشان التطورات المحتملة لانضمام ايران للاتحاد الاوراسي، ان اهتمامنا وتركيزنا سيكون في البداية على السلع الـ 862 التي ستحظى بالتخفيف او الاعفاء الجمركي لذا فاننا نسعى من اجل حضور قطاعنا الخاص ومنتجينا وتجارنا بصورة اسهل في اسواق الدول الاعضاء في الاتحاد.

 
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