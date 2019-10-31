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رقم الخبر: 267196 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 16:27 الاقسام: محليات  
العميد جلالي: أحبطنا هجوم الاميركيين في المجال السيبراني

العميد جلالي: أحبطنا هجوم الاميركيين في المجال السيبراني

صرح رئيس منظمة الدفاع المدني الايراني العميد غلام رضا جلالي بان الاميركيين دخلوا مرحلة الهجوم السيبراني الا ان الدفاع السيبراني الايراني احبط هجماتهم.

وخلال لقائه سادن روضة "السيدة المعصومة (س)" المقدسة في مدينة قم اليوم الخميس اشار العميد جلالي الى اننا ومنذ عامين نخوض مواجهة متعددة المستويات مع اميركا وقال، ان العدو استخدم خلال الفترة كل ادواته وامكانياته لارضاخ ايران ولكن في ضوء تدابير قائد الثورة الاسلامية فقد تم ادراج المقاومة الفاعلة في جدول الاعمال وجرى احباط مؤامرة العدو.
ونوه الى اقامة اكثر من 100 مناورة في البلاد لتقييم قدرة ومقاومة البنية التحتية الحيوية وحجم الجهوزية وتحديد نقاط الضعف.
واعتبر اسقاط الطائرة الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك" منعطفا غيّر جميع معادلاتهم وحساباتهم على الصعيد العسكري واضاف، ان الاميركيين دخلوا مجال الهجوم السيبراني الا ان جهوزية دفاعنا السيبراني احبط هجومهم.
واكد بان ايران هي المنتصرة في المرحلة الاولى للحرب المركبة مع اميركا ولكن ينبغي ان نكون متيقظين تجاه المستقبل ولا نتقاعس بعد هذا الانتصار.

 
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