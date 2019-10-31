  • الخميس ٢ ربیع الاول ١٤٤١
  • الخميس , أكتوبر 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 267195 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 16:25 الاقسام: اقتصاد  
تصدير سلع بقيمة 248 مليون دولار من منطقة أرس الحرة

تصدير سلع بقيمة 248 مليون دولار من منطقة أرس الحرة

اعلن المساعد الاقتصادي في منطقة ارس الحرة " صفر شاسفند " عن تصدير بضائع وسلع بمقدار 81 الف طن بقيمة 248 مليون دولار خلال الاشهرالسبعة الاخيرة من العام الحالي عبر المنطقة الحرة في ارس الى الخارج.

وقال شاسفند: ان السلع التي تم تصديرها شملت ادوات زراعية ومكائن واليات صناعية وكذلك محاصيل زراعية.
وتقع منطقة ارس الحرة شمال غرب ايران وبجوار كل من ارمينيا وجمهورية اذربيجان وجمهورية نخجوان وتبلغ مساحتها 51 الف هكتار وهي قريبة من تركيا والعراق .

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/0927 sec