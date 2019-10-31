|رقم الخبر: 267195
|تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019
|الوقت: 16:25
|الاقسام: اقتصاد
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تصدير سلع بقيمة 248 مليون دولار من منطقة أرس الحرة
اعلن المساعد الاقتصادي في منطقة ارس الحرة " صفر شاسفند " عن تصدير بضائع وسلع بمقدار 81 الف طن بقيمة 248 مليون دولار خلال الاشهرالسبعة الاخيرة من العام الحالي عبر المنطقة الحرة في ارس الى الخارج.
وقال شاسفند: ان السلع التي تم تصديرها شملت ادوات زراعية ومكائن واليات صناعية وكذلك محاصيل زراعية.
وتقع منطقة ارس الحرة شمال غرب ايران وبجوار كل من ارمينيا وجمهورية اذربيجان وجمهورية نخجوان وتبلغ مساحتها 51 الف هكتار وهي قريبة من تركيا والعراق .
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