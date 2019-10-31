تصدير سلع بقيمة 248 مليون دولار من منطقة أرس الحرة اعلن المساعد الاقتصادي في منطقة ارس الحرة " صفر شاسفند " عن تصدير بضائع وسلع بمقدار 81 الف طن بقيمة 248 مليون دولار خلال الاشهرالسبعة الاخيرة من العام الحالي عبر المنطقة الحرة في ارس الى الخارج.