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رقم الخبر: 267194 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: عربيات  
الجيش السوري يستقدم مدرعات محدثة إلى الحدود مع تركيا

الجيش السوري يستقدم مدرعات محدثة إلى الحدود مع تركيا

أفادت معلومات صحفية بنقل وحدات من الجيش السوري إلى منطقة الحدود مع تركيا.
وضم أحد أرتال مدرعات الجيش السوري في منطقة عين العرب ناقلات جنود مدرعة معدلة من طراز "بي تي إر-70إم".
وشوهدت مدرعات من هذا الطراز في حوزة الجيش السوري للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول 2018، حسب "روسيسكايا غازيتا". وقد تسلّمها الجيش السوري بعد أن خضعت للعملية التحديثية. ودل مظهر العربات التي شوهدت حينئذ على أنها لم تُستخدم بعد تعديلها.
وتضمنت العملية التحديثية تزويدها بمحرك جديد قوي هو "كاماز 7403". كما حصلت المدرعة المعدلة على وحدة نقل الحركة الجديدة ودورة الوقود الجديدة ووسائل الاتصال والمراقبة الجديدة.
وتتسع مدرعة "بي تي إر-70إم" لـ10 أشخاص. وتبلغ سرعتها القصوى 80 كيلومترا في الساعة.
أما عن تسليحه، فهي تحتوي على مدفع رشاش عيار 14.5 ملم ومدفع رشاش عيار 7.62 ملم.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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