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رقم الخبر: 267193 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: رياضة  
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بإستضافة أرومية اللائقة لمسابقات آسيا لكرة الصالة

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بإستضافة أرومية اللائقة لمسابقات آسيا لكرة الصالة

بعث امين عام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم رسالة الى امين اتحاد كرة القدم في محافظة اذربايجان الغربية "ابراهيم شكوري" اعرب فيها عن تقديره لاستضافة ارومية اللائقة لمسابقات اسيا لكرة الصالة.

وفي هذه الرسالة قدم "ويندزور جان" تهانية لتأهل المنتخب الايراني لنهائيات بطولة اسيا 2020 في تركمنستان معتبرا التنظيم الجيد للمسابقات التأهيلية بأنه مدعاة للفخر والاعتزاز لمدينة ارومية.
من جانبه قال امين اتحاد كرة القدم في محافظة اذربايجان الغربية "ابراهيم شكوري" ان الاستضافة الجيدة واللائقة هي مدعاة للفخر والاعتزاز لمدينة ارومية ، مبينا ان الاتحاد الاسيوي والفرق المشاركة اشادت بحسن تنظيم المباريات.
واقيمت المباريات التأهيلية بين منتخبات ايران وتركمستان وجمهورية قرقيزيا والنيبال واوزبكستان وطاجيكستان وافغانستان في مدينة ارومية التابعة لمحافظة اذربايجان الغربية حيث تأهل للنهائيات كل من منتخبات ايران وجمهورية قرقيزيا واوزبكستان وطاجيكستان اضافة الى مستضيف النهائيات تركمنستان.

 
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