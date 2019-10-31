|رقم الخبر: 267192
|تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019
|الوقت: 13:12
|الاقسام: محليات
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بوتين يؤكد على دور ايران وروسيا وتركيا البنّاء في حل الأزمة السورية
اكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على دور ايران وروسيا وتركيا البناء في حل الازمة السورية وقال : ان نشاط لجنة الدستور السوري ساهمت وساعدت في حل وانهاء الازمة في سوريا .
واعرب بوتين خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء المجر عن امله بان تقوم لجنة كتابة الدستور السوري وبدون تدخلات خارجية باجراء اصلاحات الدستور السوري وذلك خلال اجتماعها في جنيف .
واشار بوتين الى اهمية انطلاق عمل اللجنة وقال ان روسيا مع شركائها (ايران وتركيا) بذلت الكثير لتشكيل هذه اللجنة واستئناف اعمالها.
واكد ان نشاطات لجنة كتابة الدستور السوري ساهمت وساعدت في حل وانهاء الازمة في سوريا.
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