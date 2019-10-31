بوتين يؤكد على دور ايران وروسيا وتركيا البنّاء في حل الأزمة السورية اكد الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" على دور ايران وروسيا وتركيا البناء في حل الازمة السورية وقال : ان نشاط لجنة الدستور السوري ساهمت وساعدت في حل وانهاء الازمة في سوريا .