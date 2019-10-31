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رقم الخبر: 267191 تاريخ النشر: تشرين الأول 31, 2019 الوقت: 13:10 الاقسام: محليات  
اللواء سلامي: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

اللواء سلامي: أي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق

أكد القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي ان اي اعتداء من قبل العدو سيواجه برد ساحق.

وأفاد مراسل ارنا ان اللواء سلامي لفت في تصريح له اليوم الخميس الى ان الشعب الايراني اجتاز الكثير من الصعاب وانتصر على كبار الاعداء بمقاومته وجهاده، مبينا ان ايران رغم ظروف الحظر الصعبة المفروضة عليها تمضي نحو التطور والتنمية.
واشار القائد العام لحرس الثورة الاسلامية الى انه في ظل هذه الظروف تم بناء محطات توليد الطاقة  ومصافي النفط والسدود في ايران، مؤكدا  على استمرارية هذه الحركة التنموية في البلاد.
ولفت اللواء سلامي الى انه ليست فقط امريكا واسرائيل والسعودية وبريطانيا هم اعداء الشعب الايراني بل الفقر والحرمان ايضا هم اعداء البلاد، مشيرا  الى أوامر سماحة قائد الثورة الاسلامية الى الحرس الثوري بمكافحة الفقر والحرمان، مشددا على ان الحرس الثوري سيواصل مكافحته لهذه الظاهرة في البلاد.

 
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