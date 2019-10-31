الجيش اللبناني ينفي شائعات حول عزمه على إعلان حالة الطوارئ

نفى الجيش اللبناني الشائعات حول عزمه على إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحظر التجوال، فيما نفى حزب الله وحركة أمل في بيانٍ مشترك ما يجري تداوله على وسائل التواصل عن رسالة وجهّاها إلى قائد الجيش اللبناني بضرورة فتح الطرقات صباح اليوم الخميس.

وأصيب 6 أشخاص بينهم عناصر أمنيون وعسكريون من الجيش اللبناني في منطقة العبدة شمال لبنان.

الجيش تعرّض لإطلاق نار اثناء محاولته فتح الطرق في المنطقة، كما أقام المتظاهرون السواتر وأضرموا النيران في الإطارات تعبيراً عن رفضهم فتح الطرق الرئيسية في العبدة.

إلى ذلك، أفاد مراسل الميادين في صيدا بفتح الجيش اللبناني الطريق عند تقاطع إيليا بعد إصابة ثلاثة أشخاص خلال تجدد قطع الطريق من قبل معتصمين.

وكان الجيش اللبناني أعاد فتح طريق برجا في إقليم الخروب بعد إشكال في المنطقة، كما فتح كل الطرق التي قطعها المتظاهرون في العاصمة بيروت والمناطق اللبنانية الأخرى.

وفي طرابلس شمال لبنان أكد منسقو الحراك الشعبي الاستمرار في الاعتصامات في الساحات حتى تحقيق كامل المطالب.

الرئيس اللبناني ميشال عون قال وفق ما نقل عنه زوّاره إن "البلاد ستكون لها حكومة نظيفة"، مضيفاً أن "الحراك فتح الباب امام الإصلاح الكبير، وإذا ما برزت عوائق فالشعب يعود من جديد إلى الساحات".

في السياق، يتوجه عون بكلمة إلى اللبنانيين مساء اليوم لمناسبة مرور ثلاث سنوات على توليه سلطاته الدستورية.

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول لبناني أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري مستعد لتولي رئاسة الحكومة من جديد شرط أن تضم وزراء تكنوقراطيين قادرين على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بسرعة.

وأوضح المسؤول أن من شروط الحريري أن تكون الحكومة خالية من مجموعة من الساسة البارزين الذين شملتهم الحكومة المستقيلة، وفق قوله.